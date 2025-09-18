Irapuato, sede del Festival Internacional Cervantino en su edición 53

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se prepara para vivir una intensa agenda cultural durante el cierre de septiembre y a lo largo de octubre, con actividades diseñadas para el disfrute de las familias irapuatenses y la promoción del arte como herramienta de cohesión social.

Autoridades del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (IMCAR) presentaron la cartelera cultural para conmemorar el noveno aniversario del Teatro de la Ciudad, celebración que incluirá puestas en escena, conciertos y, como evento principal, la presentación de la obra ‘Perfume de Gardenias’, todo a partir del 27 de septiembre hasta el 3 de octubre.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de garantizar el acceso a la cultura y la educación para todas y todos los irapuatenses.

“La suma de estos esfuerzos y la participación de artistas y promotores culturales tiene un gran impacto en nuestra comunidad. Con esta programación, fortalecemos nuestra identidad y sentido de pertenencia. Queremos invitar a las familias a disfrutar de estas expresiones artísticas que conectan nuestro pasado con el presente y demuestran que la cultura es el puente que nos une”, señaló.

Por su parte, Gloria Cano de la Fuente, directora del IMCAR, anunció que Irapuato será nuevamente sede del Festival Internacional Cervantino (FIC) en su edición número 53, con 28 eventos en 11 sedes distintas, teniendo al estado de Veracruz como invitado especial.

“Estamos muy contentos de compartir la agenda cultural preparada para el aniversario del Teatro de la Ciudad y para el Cervantino. Las actividades del aniversario se llevarán a cabo del 27 de septiembre al 3 de octubre. ¡Están todos invitados!”, expresó.

Toda la programación de FIC se realizará a partir del 10 al 25 de octubre, y entre los eventos destacados también se encuentran la Romería Española del 6 al 10 de octubre y la Fiesta de las Culturas el domingo 12 de octubre, que invitan a celebrar la diversidad y el intercambio cultural.

Todos los horarios, sedes y detalles podrán consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Irapuato y del IMCAR.