Dañan estatua de Jorge Negrete en grabación extranjera

Guanajuato, Gto.- Además de la falta de restauración de la casa donde nació, ubicada frente a la Plaza del Ropero, Jorge Negrete, ícono cultural y turístico de la capital del estado, tiene otra afrenta:

Su estatua, que se encuentra en la plaza al paso de locales y visitantes, quedó en malas condiciones luego de que una producción de origen chino realizara grabaciones para una serie televisiva.

El rodaje se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad y cuando tocó el turno a la zona donde se encuentran casa y estatua, hubo simulacros de balaceras y persecuciones.

Como no estaba en el guion, la estatua fue cubierta por un cubo de madera que simulaba un basamento de mármol.

Cuando la producción terminó, se esperaba que los realizadores o el gobierno municipal dejaran todo como estaba. Sin embargo, el monumento presenta manchas de pintura y afectaciones visibles que han generado inconformidad entre ciudadanos y visitantes.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los daños habrían ocurrido durante los trabajos de ambientación realizados por el equipo de filmación, quienes utilizaron pintura como parte del montaje escenográfico. La imagen del “Charro Cantor” es considerada un referente histórico y artístico de la ciudad, por lo que cualquier alteración a su estado original ha causado molestia.

Ante esta situación, habitantes de Guanajuato han solicitado a las autoridades municipales que se investigue lo ocurrido, se deslinden responsabilidades y se realicen labores inmediatas de restauración del monumento. Asimismo, pidieron mayor supervisión en futuras producciones audiovisuales para evitar daños al patrimonio cultural y garantizar su preservación.

El asunto se complica porque ése es un tema que no importa al gobierno local. Cuando inició la presente administración repintaron el palacio municipal y mancharon el mural de José Chávez Morado con pequeñas gotas de pintura. Así se quedó: a más de un año, sigue sin ser limpiado. Cabe señalar que se requieren personas especializadas y materiales adecuados. Las manchitas ahí siguen.