Aseguran 30 kilos de pirotecnia en La Sauceda

El operativo se realizó en ocho puntos de la comunidad y los productos decomisados quedaron a disposición de la autoridad competente

Redacción Notus15 septiembre, 2025

Guanajuato, Gto.- Elementos de la Dirección de Fiscalización y Control en coordinación con la Dirección de Protección Civil aseguraron en la comunidad de La Sauceda 30 kilos de pirotecnia que se ofrecía en venta de manera ilegal. El decomiso se derivó del operativo especial que implementó, con el fin de evitar y prevenir riesgos derivados de la comercialización clandestina de fuegos artificiales.

El operativo especial comenzó el fin de semana pasado en vísperas de los festejos patrios, con el objetivo de prevenir riesgos y mantener un control sobre la pirotecnia. En La Sauceda revisaron ocho puntos que resultaron en el aseguramiento de 30 kilos de productos elaborados a base de pólvora, mismos que serán puestos a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los operativos conjuntos continuarán en diversos puntos de la ciudad y en las comunidades. Las personas sorprendidas en estos casos pierden sus mercancías y son multadas.

Pese a los operativos, es ya tradición que en barrios y colonias hagan estallar pirotecnia en calles y parques.

Redacción Notus15 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información