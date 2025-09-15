Aseguran 30 kilos de pirotecnia en La Sauceda

Guanajuato, Gto.- Elementos de la Dirección de Fiscalización y Control en coordinación con la Dirección de Protección Civil aseguraron en la comunidad de La Sauceda 30 kilos de pirotecnia que se ofrecía en venta de manera ilegal. El decomiso se derivó del operativo especial que implementó, con el fin de evitar y prevenir riesgos derivados de la comercialización clandestina de fuegos artificiales.

El operativo especial comenzó el fin de semana pasado en vísperas de los festejos patrios, con el objetivo de prevenir riesgos y mantener un control sobre la pirotecnia. En La Sauceda revisaron ocho puntos que resultaron en el aseguramiento de 30 kilos de productos elaborados a base de pólvora, mismos que serán puestos a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los operativos conjuntos continuarán en diversos puntos de la ciudad y en las comunidades. Las personas sorprendidas en estos casos pierden sus mercancías y son multadas.

Pese a los operativos, es ya tradición que en barrios y colonias hagan estallar pirotecnia en calles y parques.