Todo listo para la celebración del tradicional “Grito de Independencia” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El centro histórico del municipio luce sus mejores galas y adornos representativos para realizar las fiestas patrias de este año.

Así mismo está programada una verbena popular, en donde más de 70 comerciantes ofrecerán los productos más mexicanos, desde juegos mecánicos, suculentos antojitos, pasando por las banderas, trompetas tricolores, moños y no puede faltar los divertidos huevos rellenos de confeti que hacen que la fiesta se llene de color.

La presidenta municipal Lorena Alfaro realizará al filo de las 11 de la noche el tradicional Grito de Independencia desde el balcón presidencial, y una vez terminado el acto protocolario, se dará paso al baile, en donde arribarán al escenario la famosa Banda Machos, quienes pondrán a bailar a los irapuatenses.

Así mismo las autoridades municipales informaron que se ha implementado un operativo para resguardar la seguridad de todos los asistentes a la fiesta “Aquí Late mi Patria”.