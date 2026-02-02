Conexión Industrial enlaza a 58 empresas locales con armadora china TYW

Irapuato, Guanajuato.- Con la participación de 58 empresas locales, se llevó a cabo el primer encuentro de negocios del programa ‘Conexión Industrial’ con la empresa automotriz de origen chino TYW.

Esta estrategia es un puente para que las empresas instaladas o por instalarse en Guanajuato abran oportunidades concretas a la industria local, al darles la posibilidad de presentar su capacidad, calidad y competitividad.

En el 2025, participaron más de 858 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en 19 encuentros con 60 empresas tractoras, logrando ventas estimadas por más de 381 millones de pesos.

Con el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la política económica del gobierno estatal prioriza el fortalecimiento de la economía interna mediante la vinculación de proveedores locales con grandes compradores.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, explicó que el programa de Conexión Industrial busca que cada inversión se traduzca en un motor de crecimiento que impulse la generación de empleos de calidad y diversifique sectores económicos.

Agregó que este modelo colaborativo entre gobierno y sector privado da visibilidad a proveedores guanajuatenses, genera y conserva empleos, y posiciona a Guanajuato como un referente en el fortalecimiento de las empresas locales.

Las empresas guanajuatenses que deseen participar en los siguientes encuentros de negocio pueden solicitar más información al correo: lizambranoc@guanajuato.gob.mx o consultar las convocatorias en el portal sde.guanajuato.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Economía: @economiagente.