Arranca ruta aérea Madrid–Guanajuato con dos frecuencias semanales

León, Guanajuato.- La Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la emisión del programa “Conectando con la Gente”, dijo que la ruta aérea Madrid–Guanajuato, inicia con dos frecuencias semanales, lo que representa un avance estratégico para la conectividad internacional de nuestro estado.

Con la operación de dos frecuencias semanales, se estima una capacidad anual aproximada de entre 61 mil asientos; considerando dos frecuencias semanales y factores de ocupación conservadores del 85%, se esperan 52 mil personas en ese vuelo, de ellos al menos el 40% serían turistas españoles, explicó Libia Dennise.

Agregó que es un incremento inmediato de más del 21% en la llegada de turistas españoles durante el primer año de operación, impulsado por la eliminación de escalas y la reducción de tiempos de viaje. Un crecimiento adicional del turismo europeo del 22%, al aprovechar Madrid como hub de conexión para otros mercados como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

En “Conectando con la Gente”, la Gobernadora estuvo acompañada por María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad; Roberto García Urbano, Presidente Municipal de Purísima del Rincón; y Martha Rocío López Galván, presidenta de la Asociación de Organizadores y Recintos para Eventos de San Miguel de Allende, para platicar sobre los resultados que se lograron en la gira de trabajo que se realizó en Madrid, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en la que México fue el País Socio.

Y uno de los resultados más importantes de esta gira, fue el convenio que se firmó con la aerolínea española Air Europa para concretar este vuelo.

La Gobernadora comentó que fue una gira bien planeada y muy estratégica para poner a Guanajuato en los ojos del mundo, posicionarlo en los círculos internacionales de inversionistas y del turismo, con una gira alineada al Programa Estatal de Turismo.

Destacó lo que representa el turismo para nuestro estado, tan solo en 2025 se tuvieron 23.8 millones de visitantes y más de 57 mil millones de pesos de derrama económica. Por ello, participar en la FITUR ha sido importante, porque es la feria de turismo más importante del mundo.

Y España es el segundo país que más turismo genera para Guanajuato, el año pasado de España llegaron a Guanajuato más de 201 mil turistas que generaron una derrama económica de más de 475 millones de pesos, comentó.

Durante el programa “Conectando con la Gente” Libia Dennise recordó el itinerario de actividades que se llevaron en la intensa gira de trabajo, donde destacó la ceremonia del Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, en la Residencia Oficial de la Embajada de México en España.

“Qué privilegio es sentir a José Alfredo tan vivo a miles de kilómetros de distancia. Ahí fuimos recibidas por el Embajador Quirino Ordaz, y también estuvo nuestra querida Paloma Jiménez, hija de José Alfredo, quien sabe muy bien que el legado de su padre ya no es solo de su familia, sino de todo México y del mundo”, dijo la Gobernadora quien comentó que también se inauguró la exposición “Pero Sigo Siendo el Rey” en el Instituto Cultural de México, a través de 27 piezas y 23 imágenes digitales que integran fotografías, documentos, discografía, vestuario, publicaciones, objetos personales. Esta exposición todavía permanece abierta en Madrid hasta el 15 de febrero.

Y el evento más esperado, para Guanajuato, por todo lo que representó fue el Lanzamiento de nuestra nueva Marca Turística a nivel internacional y de manera simultánea en Madrid, Ciudad de México y en León, resaltó la Gobernadora.

“Algo histórico, porque es la primera vez que se hace. Y como lo dijimos, llegamos con el corazón abierto y lleno de historia, de sabores, de tradiciones, de arte, y de esa calidez humana que nos distingue. Llevamos una invitación sincera y emocionante a recorrer los Caminos de Guanajuato”, dijo.

“Nuestros caminos no solo llevan a destinos, llevan a experiencias. Somos un estado donde la tradición y el futuro conviven en armonía, donde la cultura es un patrimonio vivo, y donde la creatividad impulsa nuevas experiencias, donde cada visitante puede encontrar su propio camino. Por eso, esta marca NO es un slogan o un logotipo más, es un relato, una promesa y una declaración de identidad”, enfatizó Libia Dennise.

“Y como lo dijimos, México fue el País Socio, o País Invitado, y estuvieron presentes los 32 estados y muchos municipios, para aprovechar estas oportunidades. El estado consolidó 414 citas de negocios, generó 32 alianzas estratégicas internacionales y logramos 74 entrevistas con medios nacionales e internacionales”, explicó la Gobernadora.

El Presidente Municipal de Purísima del Rincón, comentó que concretaron 18 citas de negocio, fortalecieron la relación con ONU Turismo, se reunió con directivos y, se acordó colaboración en actividades y programas del destino durante el 2026 en Jalpa de Cánovas Pueblo Mágico y Best Tourism Village, entre otros acuerdos.

Por su parte Martha Rocío, comentó que en el caso de San Miguel de Allende tuvieron también buenos resultados con 43 citas de negocio. Además de tener una alianza estratégica denominada “Bajío, México comienza aquí” con la ciudad de Querétaro y Guanajuato Capital, para impulsar el turismo con motivo del nuevo vuelo directo de Madrid a Querétaro por Iberojet.

Y la nueva ruta de turismo religioso entre Silao, Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

La Secretaria de Turismo e Identidad, destacó la asistencia a los Premios Excelencias 2026 donde Guanajuato ganó dos premios con el proyecto Enoturismo en el Valle de la Independencia, por su aportación al desarrollo económico y cultural de la región vitivinícola; y la Temporada Gastronómica ¡Guanajuato, Sí Sabe!

Estos premios distinguen proyectos, destinos e iniciativas que aportan valor a la industria mediante innovación, sostenibilidad, calidad e impacto social, y se han convertido en una vitrina estratégica para visibilizar las buenas prácticas. Este año batieron récord de internacionalización con proyectos de 30 países.

Reciben Declaración de Dominación de Origen de Mezcal 4 Municipios

En esta emisión de “Conectando con la Gente”, la Gobernadora comentó que hace unos días fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 4 municipios más de nuestro estado de Guanajuato, han recibido la Declaración de Denominación de Origen de Mezcal: Comonfort, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca.

“Esto nos llena de orgullo y hay que felicitar a las autoridades locales de esos municipios y a la Secretaría de Economía del Gobierno de la Gente, que hicieron un gran trabajo para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aceptara esta denominación.

“Muchas felicidades a estos 4 municipios, que se suman a San Luis de la Paz y San Felipe que ya tenían esta denominación de origen. Hoy tenemos orgullosamente 6 municipios con esta denominación del mezcal”, agregó.