Alcaldesa de San Felipe y Ayuntamiento se “chiquea” con camionetas nuevas

San Felipe, Guanajuato.- La alcaldesa panista de San Felipe Saraí Lepe Monjaras, incluyendo a regidores de todos los partidos, compraron vehículos nuevos para su uso. El presidenta estaría utilizando una camioneta Tahoe de lujo con valor que superior a 1.8 millones de pesos.
El nuevo vehículo que usará Saraí Lepe Monjaras, según la factura de adquisición, fue equipada como patrulla con una sirena, tumbaburros, una consola especial táctica, entre otros aditamentos que supuestamente estarían destinados su seguridad.
Al igual fueron adquiridas otras 9 unidades destinadas a oficialía mayor, asuntos jurídicos, derechos humanos, planeación, servicios públicos, desarrollo social y regidores, estos últimos señalados porque al parecer han estado usando unidades públicas para uso personal.