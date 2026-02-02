Familia se vuelca en carretera Guanajuato-Silao; dos heridos

Silao, Guanajuato.- Una familia se accidentó mientras viajaba en la carretera Guanajuato-Silao. De acuerdo con los primeros reportes la camioneta en la que se transportaban se volcó cerca del puente del Trébol. Dos personas que quedaron atrapadas fueron trasladadas a un hospital.

El vehículo particular quedó fuera de la carretera, cayendo en picada. Según información preliminar, dos adultos y dos menores de edad pudieron salir de la camioneta. Personal de seguridad acudió a auxiliar a los afectados, las otras dos personas que permanecieron dentro fueron trasladadas al hospital luego de que se realizaran maniobras para su rescate.

El móvil del accidente aún no es aclarado, sin embargo, las autoridades se encargarán de esclarecerlo.