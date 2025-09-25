Arranca pavimentación de Calle Niños Héroes en Los Otates con inversión de 5 millones de pesos

Huanímaro, Guanajuato.- Autoridades municipales y estatales dieron banderazo de arranque a la obra de pavimentación con empedrado de la Calle Niños Héroes (las tortugas) en la comunidad de los Otates, con la cual estarán beneficiando a 36 personas directamente y se estarán invirtiendo recursos por 5 millones de pesos en concurrencia con el estado en 50% y 50% en aportación

En el evento de arranque estuvieron presentes la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, acompañada por Lic. Omar Gregorio Mendoza Pérez subsecretario de operación para el Desarrollo Humano en representación de la Gobernadora del Estado Mtra. Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Oasis Omar Moscot Zavala director de obra publica mencionó que para la realización de esta obra se estarán construyendo 1,039.62 m2 de arroyo vehicular, 618.80 m2 de banqueta, 550.34 ml de guarnición, 484.81 ml de instalación de línea de agua potable, 235.42 ml de tubería para drenaje sanitario, 18 tomas domiciliarias,7 pozos de visita, 20 registros sanitarios y 16 luminarias.

Jaime Acosta Sierra delegado de la localidad agradeció a las autoridades presentes por el apoyo en la construcción de la calle y que comenta que desde hace más de 20 años se venía solicitando dicha obra y de la cual nunca desistieron en solicitarla para que el día de hoy ya sea una realidad.

La alcaldesa Laura Villalpando Arroyo felicitó a las personas de esta importante vialidad porque ahora ya podrán contar con una mejor calle y más segura. Dijo además que gracias al apoyo de Gobierno del Estado seguirán concurriendo para realizar mas obras y acciones que beneficien a las familias y con ello ayuden a mejorar su calidad de vida. “Por qué en equipo y de la mano con gente que de verdad quiere ver el desarrollo de sus comunidades es como hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo hasta lograr el progreso de nuestro municipio.” Finalizó”.

En esta calle año con año en temporada de lluvias se hacen arroyos que impedían el transito que a diario realizan las familias en sus actividades comentaron los vecinos de esta vialidad.

“El recurso público del municipio y del estado es para crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias”, comentó en su mensaje Omar Gregorio Mendoza Flores. Dijo también que por instrucciones de la gobernadora del estado se están creando y supervisando todas y cada una de las obras que se construyen en los municipios para que se ejecuten tal y como se los marcan las reglas de operación.

Al banderazo de arranque de esta importante obra asistieron también el síndico municipal Gustavo Núñez Andrade, regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera, Baltazar Rosales y Patricia Rangel Cervantes, secretario del ayuntamiento Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano, directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración municipal.