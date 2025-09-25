Guanajuato: de 10 casos de extorsión en 2015 a mil 222 en 2024

Guanajuato, Guanajuato.- En el estado Guanajuato, el delito de extorsión ha tenido un incremento en los últimos años: en 2015 se registraron 10 víctimas por ese delito y para el 2024 se reportaron 1,222 casos, que posiciona a la entidad dentro de la lista de estados con mayor reincidencia en el rubro.

Esta realidad fue la base para que en la primera sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio legal de la Legislatura 66, el Pleno del Congreso local aprobara la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma el primer párrafo del inciso a de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia habló a favor de la resolución, al igual que el panista Juan Carlos Romero Hicks, el también priista Alejandro Arias Ávila y el emecista Rodrigo González Zaragoza.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, señaló que la reforma en cuestión busca contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía al llevarse a cabo la conducta delictiva de extorsión, misma que reconoce la acción como un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno.

También expresó que en Guanajuato el delito de extorsión ha tenido un incremento preocupante en los últimos años: en 2015 se registraron sólo 10 denuncias por ese delito. En 2024 fueron 1,222 casos. Guanajuato es de las entidades con el mayor número de comisiones de ese delito.

Indicó que se tiene coincidencia con la iniciativa realizada desde la presidencia de la República para combatir la extorsión y las modalidades por las cuales se comentó y que era una necesidad que no se puede postergar, realidad que será posible a través de investigaciones y herramientas eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.