Guanajuato avanza en Alerta de Género y refuerza acciones en 17 municipios

Guanajuato, Gto.- Al cumplirse un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 17 municipios de Guanajuato, el Gobierno de la Gente refrenda su compromiso de articular los esfuerzos con los tres poderes del estado, organismos autónomos y autoridades municipales, a favor de la erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

La declaratoria, emitida por la entonces Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instruyó 21 medidas y 40 acciones agrupadas en seis componentes: prevención, atención, seguridad, procuración e impartición de justicia, reparación integral del daño y legislativa.

Entre las principales acciones realizadas durante este año se encuentra la capacitación a 625 integrantes de las Unidades de Policía Especializada y la conformación de las 46 Unidades en la totalidad de los municipios del estado.

Además, se certificaron 1,536 servidoras y servidores públicos en cuatro estándares de competencia especializados en violencia y desaparición, con una inversión de 6 millones de pesos, con esto se fortalecen sus conocimientos para brindar atención de calidad de primer contacto a mujeres y sus familias.

A través del Instituto Estatal de Capacitación se otorgaron 1,196 becas a mujeres en situación de vulnerabilidad para acceder a procesos de capacitación que les permitan emplearse y autoemplearse.

Mientras que el, el 78% de los 554 apoyos productivos entregados para ampliar o crear negocios de la Secretaría de Economía fueron dirigidos a mujeres, para impulsar su empoderamiento y autonomía económica.

Se consolidó la colaboración entre Estado y municipios con el Programa Estatal de Búsqueda, que establece autoridades responsables, mecanismos de coordinación, enfoques metodológicos y acciones claras para prevenir y atender la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. En este sentido, se realizaron búsquedas en vida en 303 Centros de Rehabilitación.

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) creó un Fondo Especializado en la atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres, con un presupuesto inicial de 5 millones de pesos.

Actualmente se trabaja en la identificación de hijas e hijos de víctimas para garantizar los apoyos económicos y planes de restitución de derechos.

Aunado a ello se llevan a cabo campañas de difusión para visibilizar los tipos de violencia y tanto la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como las y los alcaldes de los 17 municipios alertados, mes con mes emiten un mensaje de cero tolerancia de violencia contra las mujeres.

Itzel Balderas, titular de la secretaría de las Mujeres, mencionó que a lo largo del año se han tenido avances, pero no se tiene una evaluación por parte de la Federación ya que el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario (GIM) no ha sesionado.

“El Grupo Interinstitucional Multidisciplinario es quien evaluará las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no hemos sesionado desde diciembre de 2024 por el paso de CONAVIM a Secretaría de las Mujeres en la Federación. Este cambio ha ocasionado de manea natural un retraso en la revisión y validación de las medidas implementadas, no así en su cumplimiento”, explicó.

Los informes mensuales están disponibles en el microsito ceroviolencia.guanajuato.gob.mx, el cual se creó para transparentar y dar a conocer todas las acciones realizadas como parte de esta declaratoria de alerta.