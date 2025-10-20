Iglesia Hundida en presa La Purísima colapsa por “vandalismo”

Irapuato, Guanajuato.- La Iglesia Hundida de Guanajuato o el Templo de la Virgen de Dolores ubicado en la presa de La Purísima colapsó el pasado viernes. El encargado de Campamentos R-kreate, Rick Centeno, explicó que, independientemente de las lluvias, el vandalismo fue, al parecer, la principal causa de su derrumbe.

Rick Centeno mencionó que el domingo 12 de octubre una de las bases de la estructura se había visto afectada por personas que llegaron a graffitear y maltratar la estructura. Para el viernes 17, la cúpula y uno de los techos delanteros se desplomó, estando él en el momento de los hechos.

Supuestamente, pese a los primeros informes, en los que se asumen las lluvias como el motivo del derrumbe, pues en tiempo de sequía la gente quitaba piedras de los pilares “solo por maldad”.

Rick comentó que esta práctica era común, por lo que quienes se dedican a ofrecer recorridos en kayak por la zona hacían labores de mantenimiento en esa temporada. Aunque el lugar seguirá siendo un sitio turístico y habrá una posible reconstrucción, aparentemente es preciso que los turistas se comprometan a cuidar y respetar la estructura.