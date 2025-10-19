Arden viviendas en la capital

Una explosión en Marfil y un incendio en el barrio del Nejayote movilizaron a cuerpos de emergencia en Guanajuato capital; ambos incidentes dejaron pérdidas materiales

Guanajuato, Gto.- Durante la madrugada de este domingo se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en la colonia Marfil, en tanto que una casa humilde del barrio del Nejayote fue destruida por el fuego. No hubo lesionados.

La explosión ocurrió en un área habilitada como espacio para el calentador de agua y almacén, donde uno de los dos tanques de gas conectados presentó una fuga en la válvula. Esto provocó una deflagración que generó llamas y daños materiales. No hubo personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos acudieron de al lugar. Las unidades realizaron el enfriamiento del cilindro afectado y retiraron ambos tanques para evitar un nuevo riesgo.

El sábado por la tarde, la motobomba 8801 del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMUB) acudió al Barrio Nejayote, donde les reportaron el incendio de una casa habitación. Cuando llegaron, el fuego ya había sido controlado por vecinos y los bomberos procedieron a enfriar el lugar y remover material consumido de una habitación de 5 por 7 metros cuadrados, acondicionada con láminas, polines y cartón.

No se registran personas lesionadas en este incendio, solo daño material total.

