Ganan TJA, Congreso del Estado y SSP premio al Mérito Archivístico

Las tres instituciones fueron distinguidas por sus proyectos destacados en gestión, conservación y mejora de archivos en Guanajuato

Redacción Notus19 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.- El Archivo General del Estado de Guanajuato dio a conocer os nombres de instituciones ganadoras de la Convocatoria al Mérito Archivístico 2025, una iniciativa impulsada para destacar y premiar las mejores prácticas en la gestión, conservación y mejora de los archivos en el estado de Guanajuato.

Este año se recibieron 28 proyectos provenientes de diversas instituciones comprometidas con el fortalecimiento del quehacer archivístico en la entidad. Después de una rigurosa evaluación realizada por un comité de especialistas en la materia, los resultados por categoría son los siguientes:

A. Cumplimiento Normativo.

1. Primer lugar. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

2. Segundo lugar. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato

3. Tercer lugar. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

B. Patrimonio histórico documental.

1. Primer lugar. Congreso del Estado de Guanajuato

2. Segundo lugar. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato

3. Tercer lugar. Archivo General del Estado

C. Proyecto de mejora archivística:

1. Primer lugar. Secretaría de Seguridad y Paz

2. Segundo lugar. Congreso del Estado de Guanajuato

3. Tercer lugar. TECNM Campus Purísima del Rincón

La entrega de premios y reconocimientos se llevará a cabo en una ceremonia especial programada para noviembre de 2025, en la que se celebrarán los logros archivísticos más destacados.

