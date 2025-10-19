Centro Histórico de Irapuato se llena de vida con el Festival Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Local continúa llenando de vida el Centro Histórico, al generar eventos culturales que permiten a las familias irapuatenses disfrutar de espacios de convivencia con música, teatro, danza y múltiples actividades como parte del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Desde el pasado 10 de octubre, el FIC llegó a Irapuato con presentaciones de primer nivel para el disfrute de toda la familia. La tarde del sábado no fue la excepción, pues el Ágora del Hospitalito recibió el entremés “De Sanchos y Quijotes”, del grupo Thymele Teatro.

Además, el Andador Sor Juana Inés de la Cruz se vistió de gala y registró una gran asistencia ciudadana que disfrutó del espectáculo “Ni de aquí… ni de allá”, del grupo Flamencorocho.

Para la tarde de este domingo, a partir de las 7:00 p.m., en el Andador Sor Juana Inés de la Cruz, se presentará el show “Entre Sones y Danzones”, interpretado por Danzonera Tres Generaciones.

El Gobierno de Irapuato y el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) invitan a la ciudadanía y visitantes a seguir disfrutando de las actividades del Festival Internacional Cervantino, que se llevarán a cabo hasta el 25 de octubre, y a consultar la agenda completa en las redes sociales oficiales.