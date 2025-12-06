¿Cuándo y dónde ver la gran final de la Liga de Expansión MX?

Irapuato, Guanajuato.- La espera terminó. Tras un torneo lleno de dramatismo, el Club Irapuato se juega esta noche el título de la Liga de Expansión MX frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en un duelo que promete tensión, intensidad y un estadio encendido con un lleno total. Con el marcador global 0-0 después de la ida, todo se define en este encuentro decisivo.

¿Cuándo se juega la final?

La final se disputará este sábado 6 de diciembre, en punto de las 7 de la tarde (hora del centro de México).

El encuentro se presenta como uno de los más llamativos por sus “espectaculares” aficiones y nivel deportivo, pues ambos equipos han mostrado solidez defensiva y alta efectividad en sus últimos partidos.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Irapuato?

Los aficionados podrán seguir el partido desde distintas plataformas, lo que garantiza que nadie se pierda el juego:

Televisión:

* ESPN / MX

* AYM Sports

* Disney+

Antecedentes del duelo

Según las estadísticas previas, ambos equipos llegan parejos:

•Irapuato: 1 victoria, 2 empates

•Tampico Madero: 1 victoria, 2 empates

El rendimiento reciente anticipa un choque cerrado, donde un solo error o una genialidad individual podría inclinar la balanza.

Lo que está en juego

Para la afición fresera, este partido no es solo una final, es la oportunidad de confirmar el resurgimiento del club y de escribir una nueva página en su historia. La ciudad vive un ambiente de fiesta y nerviosismo, con reuniones programadas en plazas, restaurantes y casas para seguir el partido minuto a minuto.

Por su parte, la Jaiba Brava llega motivada por su afición y por su fortaleza como local, buscando coronar un torneo consistente.