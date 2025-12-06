¿Cuándo y dónde ver la gran final de la Liga de Expansión MX?

Irapuato, Guanajuato.- La espera terminó. Tras un torneo lleno de dramatismo, el Club Irapuato se juega esta noche el título de la Liga de Expansión MX frente a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en un duelo que promete tensión, intensidad y un estadio encendido con un lleno total. Con el marcador global 0-0 después de la ida, todo se define en este encuentro decisivo.
¿Cuándo se juega la final?
La final se disputará este sábado 6 de diciembre, en punto de las 7 de la tarde (hora del centro de México).
El encuentro se presenta como uno de los más llamativos por sus “espectaculares” aficiones y nivel deportivo, pues ambos equipos han mostrado solidez defensiva y alta efectividad en sus últimos partidos.
¿Dónde ver EN VIVO la final del Irapuato?
Los aficionados podrán seguir el partido desde distintas plataformas, lo que garantiza que nadie se pierda el juego:
Televisión:
* ESPN / MX
* AYM Sports
* Disney+