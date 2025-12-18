Chirimía y tamboril hacen bailar máscaras y azotar látigos en el Congreso del Estado

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad y en lo que constituye la última sesión del año, el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para que declare la Danza del Torito como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato, con fundamento en la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato. Mismo trámite se realizó para la “Rondalla Voces y Guitarras” de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato

El morenista Ernesto Millán Soberanes, quien en su niñez participó en esa expresión de la cultura popular, dijo en tribuna que la danza del torito es una tradición que durante más de dos siglos ha reunido a personas de diferentes edades para disfrutar de la representación entre bromas y burlas de un suceso que hubiera tenido lugar en las Haciendas de Silao.

Añadió que los personajes de dicha muestra convergen en una danza alegre, divertida y significativa que nació en la Hacienda de Chichimequillas y narra la historia de cuando se terminaban las labores agrícolas y mediante un acto de agradecimiento se efectuaba una celebración por los buenos frutos que se habían recogido en la temporada, donde un descuido originó que un toro se escapara y se dirigiera a la festividad en la que se involucraron cada uno de los personajes típicos.

A pesar de que la manifestación es originaria de Silao y Romita, la danza se baila en todos los rincones del estado y que la muestra cultural ha rebasado fronteras nacionales e inclusive países de otros continentes. Anunció que llevará a los grupos a los Estados Unidos.

El panista José Salvador Tovar Vargas, silaoense y amigo de la infancia del morenista, expresó que, a pesar de que la Danza del Torito ha trascendido en todo el estado, en Silao y Romita se tiene un sentimiento especial por ella, además de expresar que continuará respaldando el mantener vivas las tradiciones.

Al término de los mensajes, el Congreso del Estado entregó un reconocimiento a Margarito Rodríguez Quiroz, alias “La Cacahuata”, y a Víctor Nabor Jantes Cisneros, por mantener vivas las tradiciones en Silao de la Victoria y Romita, respectivamente.

Posteriormente, grupos oriundos de eso municipios mostraron sus respectivas versiones de la danza en el vestíbulo del Congreso del Estado.

También a través de la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología, la diputación presente aprobó un exhorto para declarar Patrimonio Cultural Intangible a la Rondalla Voces y Guitarras de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato, por su calidad de manifestación cultural que, por su valor, significado y relevancia artística, tradicional, musical, intelectual y lingüística representa a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato y, en consecuencia, la declaratoria se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

La propuesta fue presentada por la petista Carolina León Medina, la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y la panista María Isabel Ortiz Mantilla.

La agrupación que se presentó por primera vez en el Teatro Antonio del Moral del plantel donde se fundó, donde inició una valiosa trayectoria.

Finalmente, se otorgó un reconocimiento a la Rondalla Voces y Guitarras por su destacada trayectoria artística en Guanajuato.