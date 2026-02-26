Asalto a recicladora deja un herido y una motocicleta calcinada, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un intento de asalto a una recicladora ubicada sobre la Avenida Independencia, en la colonia Miguel Hidalgo, dejó como saldo una persona lesionada por impactos de bala, además, una motocicleta calcinada con reporte de robo.

Los hechos se registraron este jueves, cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al establecimiento con la intención de cometer un asalto, lo que al parecer derivó en un forcejeó entre empleados y trabajadores; de acuerdo con los primeros reportes, durante los empujones y la confusión se escucharon fuertes detonaciones de un arma.

En el lugar, un hombre, empleado del negocio, resultó herido con un impacto de bala en el brazo, por lo que fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se reporta estable.

Tras el fallido asalto, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido. En la escena fue localizada una motocicleta completamente calcinada, la cual, según autoridades, cuenta con reporte de robo y aparentemente era el vehículo en el que se transportaban los sospechosos.

De manera extraoficial trascendió que los empleados del establecimiento habrían enfrentado a los delincuentes, lo que provocó su huida. También se mencionó que, tras los hechos, la motocicleta fue incendiada presuntamente por personas del lugar; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de seguridad pública acordonaron la zona mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.