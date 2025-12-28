Apoyo a los migrantes en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Ante el constante flujo migratorio que caracteriza al municipio, la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Migrantes de Manuel Doblado se mantiene activa y preparada para brindar apoyo permanente a las y los connacionales que regresan, ya sea de manera voluntaria o en condición de repatriación.

Autoridades municipales informaron que esta dirección no cerrará sus puertas en temporada decembrina y continuará ofreciendo diversos servicios enfocados en la atención, asesoría y acompañamiento de las personas migrantes. Entre los principales apoyos se encuentran la gestión de constancias de identidad consular, así como la orientación y canalización en temas legales.

Uno de los trámites más solicitados es el apoyo para la obtención del pasaporte mexicano. Debido a que en consulados extranjeros este proceso suele ser más tardado y complicado, el municipio puede gestionar el documento en carácter de urgente, logrando su expedición en un plazo aproximado de una a dos semanas. Este servicio resulta fundamental para migrantes cuyos documentos están por vencer y requieren regularizar su situación.

Asimismo, la Dirección brinda acompañamiento legal a migrantes que, tras pasar décadas en Estados Unidos, son repatriados de manera involuntaria y pierden su patrimonio. En estos casos, se realizan gestiones ante consulados para buscar alternativas legales, como la venta de propiedades, la designación de apoderados legales o la intervención de familiares que cuenten con documentos migratorios vigentes, siempre con el respaldo de notarios públicos y el acompañamiento jurídico correspondiente.

La dependencia destacó que su función principal es asesorar y acompañar a los migrantes durante estos procesos, reconociendo la carga emocional y las dificultades que enfrentan al regresar al país tras haber construido su vida en el extranjero.

Autoridades subrayaron que Manuel Doblado se encuentra entre los nueve municipios con mayor flujo migratorio, una situación que explica la baja densidad poblacional en algunas comunidades, ya que una gran parte de sus habitantes radica actualmente en Estados Unidos.