León, Guanajuato.- Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, sostuvo una reunión con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, encuentro que ha generado diversas lecturas en el ámbito político estatal y que ha despertado especulaciones rumbo al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con versiones que trascendieron tras la reunión, a la mandataria municipal le habría sido ofrecida una candidatura para la siguiente legislatura, aunque hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado de manera oficial los alcances ni los acuerdos derivados del encuentro.

El acercamiento cobra relevancia en un contexto político marcado por la tensa relación que Alejandra Gutiérrez mantiene tanto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, como con la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Aldo Marqués. Estas diferencias han sido evidentes en distintos momentos y han alimentado versiones sobre un posible reacomodo político de la alcaldesa.

Ante este escenario, fuentes cercanas señalan que Gutiérrez estaría explorando nuevas opciones políticas de cara al proceso electoral de 2027, en busca de una plataforma que le permita continuar su carrera política ante el desgaste de su relación con la cúpula panista en la entidad.

Hasta ahora, ni la alcaldesa de León ni López Beltrán han emitido un posicionamiento oficial sobre la reunión, por lo que se espera que en los próximos días se esclarezca el alcance político de este encuentro que ya ha comenzado a generar reacciones en el ámbito local y estatal, así mismo se reiteró que nuevamente te dejaste engañar “caíste” inocente palomita, hoy día de los inocentes.