Nuevo director del INAH-Guanajuato frena proyecto de su antecesora

Guillermo González de León ordenó detener el proyecto de remozamiento de la fachada de la Alhóndiga de Granaditas, impulsado por la exdirectora del instituto

Guanajuato, Guanajuato.- El recién nombrado director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Guillermo González de León, ordenó detener el proyecto de remozamiento de la fachada de la Alhóndiga de Granaditas, impulsado por la exdirectora del instituto.

Expresó que se debe revisar a fondo cada intervención, privilegiar la conservación integral del patrimonio y garantizar que cualquier acción respete los criterios históricos, técnicos y normativos establecidos por el propio INAH.

El proyecto ya contaba con avances importantes, incluyendo planeación, estudios previos y gestiones administrativas, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los trabajos y el destino de los recursos invertidos.

Por ahora, el nuevo director aseguró que se realizará una evaluación técnica antes de determinar si el proyecto se retoma, se modifica o se cancela de manera definitiva.

La oposición al proyecto se generó por la propuesta de enjarrar o cubrir con materiales especiales la fachada para limitar el desgaste de los muros, pero esto también quitaría las secuelas de la batalla del 28 de septiembre de 1810, cuando las tropas insurgentes tomaron el edificio.
Por lo pronto, el proyecto está sujeto a revisión.

