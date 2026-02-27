Apenas unas 15 mil personas hablan alguna lengua originaria en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En estado de Guanajuato hay unas 15 mil personas que hablan una lengua indígena, de una población cercana a los 6.5 millones de habitantes, lo que coloca a Guanajuato como la tercera entidad en la República con menos hablantes en su tipo. Así lo señaló en conferencia Roberto Aristero Contreras Macías, coordinador de vinculación institucional de la subsecretaria de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas.

Lo anterior fue expresado en Charlas de Café, actividad con la que el Congreso del Estado conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. En ese marco fue dictada la conferencia “La enseñanza de la Lengua Indígena como derecho humano en Guanajuato”, que tuvo como objetivo reconocer las raíces e identidad de los pueblos originarios.

El ponente compartió que a través de los programas que desarrolla el ejecutivo estatal, se promueve el lenguaje inclusivo e indígena para evitar actos de discriminación de las infancias. También, expresó que preocupa la disminución del habla de la lengua chichimeca- jonaz, pues pudiera desaparecer si no se promueve.

Fragancia de Santiago Sánchez, promotora de lectura de lenguas indígenas (otomí), comentó que es crítico el desplazamiento de las lenguas indígenas, por lo cual su labor como maestra en Guanajuato desde el año de 1996 es fundamental en las infancias guanajuatenses y dijo que los esfuerzos en los últimos años cobraron frutos al tener nuevas iniciativas y acciones afirmativas de inclusión, como fue el caso de la entonación del Himno Nacional Mexicano y el Himno del Estado que se entonó en lengua indígena.

En el evento, Ignacio Navarro y Fragancia de Santiago Sánchez leyeron un fragmento del libro “El Quijote de la Mancha” del escritor Miguel de Cervantes Saavedra en los idiomas otomí y en lengua de señas mexicana; al finalizar recibieron un reconocimiento por su trabajo.

Al término del evento, las autoridades desarrollaron el tradicional corte de listón de la exposición denominada “Lenguas que viven, raíces que hablan”, la cual puede ser apreciada en el salón de usos múltiples del área de biblioteca del Congreso del Estado.

En el evento estuvieron presentes Martha Edith Moreno Valencia, (presidenta del Congreso), Plásida Calzada Velázquez, Miryam Reyes Carmona, Luis Ricardo Ferro Baeza, David Martínez Mendizabal y Roberto Carlos Terán Ramos, integrantes del grupo Parlamentario del partido Movimiento de Rege3neración Nacional (Morena), junto con la panista Ana María Esquivel Arrona, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

También participaron Roberto Aristero Contreras Macías, Fragancia de Santiago Sánchez, Alberto Macías Páez, director general de Archivos del Congreso; observadores de la zona Laja-Bajío A.C.; María Guadalupe Martínez Flores, consejera de los Pueblos Indígenas de San Bartolomé de Aguascalientes; danzantes de diversas partes del estado, docentes, alumnas y alumnos del CECYTEG Guanajuato y trabajadores del Congreso del Estado.