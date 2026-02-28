Denuncian topes y zanjas en colonia San Juan Bosco de Irapuato

Los habitantes de la calle de terracería Sagrado Corazón de Jesús que da al Cuarto Cinturón Vial, temen accidentes por los obstáculos que hacen intransitable la vía

Redacción Notus28 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Habitantes de la colonia San Juan Bosco en Irapuato denunciaron que en la calle de terracería Sagrado Corazón de Jesús, que da al Cuarto Cinturón Vial, se colocaron topes y zanjas, que dificultan el paso sobre todo a motocicletas y bicicletas. La calle es muy transitada por ser una de las salidas de la colonia y los habitantes expresaron que esta acción podría causar accidentes.

Una de las  afectadas que tiene que pasar diariamente por la calle y se transporta en motocicleta comentó que el miércoles pasado, cuando ella iba camino a su trabajo, otros vecinos comenzaron a colocar los obstáculos viales: “No sé si tengan el permiso de municipio para realizar este tipo de trabajos”. 

Estas acciones se suman a la irregularidad de la calle debido a que no se encuentra pavimentada por lo que al parecer representa mayor riesgo para los transeúntes. Los carros raspan el chasís y las bicicletas no pueden pasar, de acuerdo con su testimonio. “La verdad no es justo. No sé si cualquier persona puede hacer la modificación que se le dé la gana en la calle”, expresó. 

