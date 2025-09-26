Apaseo el Alto: dejan a 2 jóvenes sin vida en carretera Panamericana

Apaseo el Alto, Guanajuato.- Dos jóvenes, presuntamente menores de edad, fueron abandonados sin vida a un costado de la carretera Panamericana Querétaro-Apaseo el Alto. Al parecer, los cuerpos presentaban heridas de bala y estaban maniatados cerca de la comunidad Marroquín, a casi 10 kilómetros donde fueron encontradas dos narco mantas en agosto.

El jueves por la tarde, las autoridades fueron notificadas de la presencia de 2 personas tiradas en la vialidad con signos de violencia. Cuando llegó la policía municipal a inspeccionar, se presumió que ya no contaban con vida. De acuerdo a la información oficial, los cuerpos correspondían a menores de edad.

El área quedó acordonada y el personal de la SEMEFO apareció para trasladar a los jóvenes y realizar la necropsia de rutina. En cuanto a la Fiscalía del Estado, ya trabaja en la investigación correspondiente. Las identidades de quienes podrían ser menores de edad no han sido reveladas, no obstante, se espera que puedan aclarar lo ocurrido.

Es importante recalcar que hace un mes se encontraron narco mantas colocadas en distintos de la carretera Panamericana, dentro del territorio del municipio. Una de ellas estaba en el puente vehicular aledaño al balneario Mary y la segunda a la altura del CETIS. Supuestamente, los mensajes estaban relacionados con grupos delictivos de la zona.