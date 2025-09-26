Despedida de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el marco de las celebraciones del mes patrio, autoridades municipales despidieron a los jinetes de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional, con la entrega del fuego simbólico y los estandartes que acompañarán su recorrido.

Esta tradicional cabalgata conmemora los ideales de libertad, justicia e igualdad que impulsaron el movimiento independentista liderado por el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El evento busca reforzar el sentido cívico entre la población y mantener viva la historia de México.

Ezequiel Soto Martínez, delegado de la Cabalgata en Irapuato, destacó que desde hace más de cuatro décadas se honra este legado mediante el recorrido simbólico que sigue el mismo camino trazado por los insurgentes.

“Estamos recordando un hecho histórico trascendente: lograr la independencia y tener un gobierno propio. Ahora nos toca enriquecer ese legado y demostrar, con trabajo y educación, que somos dignos herederos de Hidalgo”, expresó.

Por su parte, la directora de Educación, Joyce Guerrero Barajas, resaltó la importancia de fomentar la participación ciudadana, en especial entre niñas, niños y jóvenes, para construir una sociedad más consciente, comprometida y solidaria. Asimismo, agradeció a la Cabalgata por mantener viva la memoria colectiva y promover la historia.

“Hoy despedimos a la tradicional cabalgata que recorre los caminos que alguna vez transitó el Ejército Insurgente durante la lucha por la Independencia; un recorrido que fue un acto valiente y decidido, que gracias a ustedes podemos recordar”, señaló.

Guerrero Barajas agradeció también la participación de las escuelas Ricardo Flores Magón, Instituto Pedro de Gante, Liceo Cervantino, preparatoria ISCEI, subrayando que su colaboración contribuye a sembrar valores cívicos en las nuevas generaciones y a fortalecer nuestras tradiciones como parte del legado histórico que define la identidad nacional.

Estas acciones forman parte del eje de atención ‘Tu Familia con Valores’, incluido en el Plan de Gobierno Municipal y en la estrategia Irapuato 27, que busca fortalecer la sana convivencia y el orgullo de ser irapuatenses entre la población.