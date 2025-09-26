Cristián “Tractor” Morales: El “rompe redes” de la Trinca Fresera

Irapuato, Guanajuato.- Cristián Ariel Morales, mejor conocido por la afición fresera como “El Tractor”, exjugador de la Trinca Fresera del Irapuato, ha sido el futbolista que en más ocasiones ha vestido la casaca del club, además de ser el jugador con más goles anotados a lo largo de la historia, conocido como el “rompe redes fresero”.

“El Tractor” Morales tiene un registro de participación en 219 juegos vistiendo los colores freseros, en los cuales anotó 101 goles entre 1997 y 2001. Con esta cuota goleadora, el ariete fresero logró dos campeonatos de goleo en la Primera División A, en los torneos de Invierno 1998 y 1999.

Otro de los logros del “rompe redes” argentino es ser el máximo goleador en la fase de liguillas de la liga de ascenso y, al mismo tiempo, ocupar el segundo lugar histórico de la Primera División A con 122 tantos anotados.

El “Tractor”, quien hasta hace algunos meses vivía en Irapuato, se congratulaba del cariño que la afición fresera le mostraba en cada calle, en cada tienda y en cada espacio donde algún aficionado lo detenía para pedirle una foto, un autógrafo o simplemente para reconocerle la garra que mostraba en cada partido defendiendo los colores azulgrana.

“Estoy agradecido con la afición fresera por tanto cariño. Treinta años después, que la gente me pare, me dé un abrazo o me pida una foto, es para morirse”, aseguró el ariete fresero.

Momentos inolvidables vistiendo la camiseta fresera

Cristián Morales recordó con emoción tres momentos memorables durante su paso por la Trinca, incluso con lágrimas en los ojos. Uno de ellos ocurrió en el estadio Sergio León Chávez, cuando el sonido local anunció que su madre estaba presente en las gradas, y el estadio lo ovacionó como nunca antes.

Otra de las anécdotas fue un gol que le marcó al Atlético Celaya; para festejarlo, se dirigió a darle un beso a uno de los policías que custodiaba la cancha.

En definitiva, estos logros como futbolista, sumados al ascenso, el bicampeonato y su cercanía con la afición fresera, han hecho de Cristián “Tractor” Morales uno de los jugadores más queridos por los seguidores del fútbol en Irapuato.