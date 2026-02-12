Sentencian a 25 años de prisión a Jesús Uriel “N” por feminicidio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Jesús Uriel “N”, declarado responsable del delito de feminicidio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2025, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sentenciado se encontraba con la víctima en el domicilio que ambos compartían en la comunidad Purísima del Progreso.

En el lugar, el agresor accionó un arma de fuego en contra de la mujer, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Las autoridades también acreditaron que la víctima vivía en un contexto de violencia física y moral ejercida por el ahora sentenciado.

Tras las diligencias ministeriales, el Ministerio Público reunió pruebas científicas y jurídicas suficientes para demostrar su responsabilidad penal. El proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos, lo que permitió al órgano jurisdiccional dictar la sentencia, además del pago de multa y la reparación del daño para las víctimas indirectas.