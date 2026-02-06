Aseguran remolque robado con 20 toneladas de resina en Celaya

Celaya, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró un remolque tipo caja seca con reporte de robo que transportaba material industrial con un valor aproximado de 500 mil pesos.

La acción se registró durante labores de vigilancia en prevención de accidentes y delitos, cuando integrantes de la PEC detectaron un remolque mal estacionado sobre la carretera lateral Celaya–Villagrán, obstruyendo parcialmente el carril de circulación y representando un riesgo para la seguridad vial.

Los oficiales realizaron una inspección en donde observaron que el remolque tipo caja seca, marca HobbsTrailers, modelo 1987, contenía costales con resina de polietileno, con un peso aproximado de 20 toneladas y un valor que supera los 500 mil pesos.

Tras verificar los datos de la unidad en el Sistema Estatal C5i, se confirmó que el remolque contaba con reporte de robo vigente, realizado al número 089, por lo que se procedió a su aseguramiento y puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Celaya, para las investigaciones correspondientes.