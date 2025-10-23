Parque Metropolitano de León y el boulevard Libertad en la mira de MORENA

Guanajuato, Guanajuato.- El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció irregularidades laborales en el Parque Metropolitano de León, exigió transparencia por presuntos sobrecostos en el “Boulevard de la Libertad” y asegurar el presupuesto para la pensión universal a personas con discapacidad, propuesta que fue rechazada.

David Martínez Mendizábal presentó un exhorto dirigido a la Presidenta municipal de León y al Consejo Directivo del Parque Metropolitano, entre otras autoridades, ante la “grave situación” que prevalece en dicha institución. El legislador de Morena denunció la existencia de un “patrón sistemático y persistente” que incluye “hostigamiento laboral, acoso sexual, represalias, despidos arbitrarios y nepotismo” contra el personal.

Destacó la intervención de la regidora de Morena en León, Vanesa Montes de Oca, quien ha documentado el caso y afirmó: “tengo en mi poder más de 40 páginas of testimonios con nombres, fechas y descripciones, claras de hostigamiento laboral, amenazas acoso sexual, nepotismo y conflicto de interés”. Informó también que al menos siete trabajadores que denunciaron “fueron despedidos por abogados externos, sin justificación aparente, retenidos en la oficina del parque e intimidados para firmar renuncias”. El exhorto solicita al Consejo Directivo del Parque que “valore la implementación de medida cautelar de separación temporal del carro de la persona que actualmente ocupa la dirección general” mientras se investiga. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio.

El coordinador de la bancada del partido, Ricardo Ferro Baeza, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Gobernadora a transparentar toda la información de la obra “Boulevard de la Libertad”. El legislador recordó en tribuna: “como se los dije el Boulevard de la libertad no iba a estar en términos de la fecha que decía” , y la calificó como una “obra Mocha que le falta el 10%”.

Ferro Baeza cuestionó el costo del proyecto: “presentando este punto de acuerdo para que nos digan dónde se fueron lo más de 3600 millones de pesos”. Señaló un presunto sobrecosto, detallando que “cada kilómetro es este Boulevard costó más de 100 millones de pesos” , mientras que el tabulador oficial de la SCT indica que “El kilómetro cuesta 47 millones de pesos” , lo que representa “un sobre costo de +50%”. Acusó también que el gobierno no cumplió con la promesa de un micrositio de transparencia: “pero como ya es costumbre en este Boulevard otra vez llegó la fecha y no han cumplido”. El exhorto solicita que se haga pública toda la información, que se “desclasifique cualquier documento” y se informe si “pusieron multas, sanciones” a la empresa contratista por los retrasos. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la Gobernadora a garantizar la pensión universal para personas con discapacidad permanente. La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo expuso en tribuna que, aunque “Ya está en la constitución de Guanajuato”, el gobierno estatal no ha cumplido. Señaló que mientras el Gobierno Federal apoya a “más de 48,000 personas”, “aún nos faltan 95,000 personas que aún están esperando ese apoyo”. Cuestionó la falta de fondos: “Claro que sí hay recursos si hay recursos para la corrupción […] por qué no hay recursos para las personas con discapacidad”. El diputado Antonio Churand Sorzano respaldó la propuesta, sentenciando que “ofrecimiento sin presupuesto es demagogia”. Este punto de acuerdo no fue aprobado.