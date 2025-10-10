Estudiantes de Guanajuato no van a tener clases

Las condiciones climatológicas adversas que se están presentando en la región generaron la suspensión

Redacción Notus9 octubre, 2025

Guanajuato

Mañana 10 de octubre la Secretaria de Educación de Guanajuato SEG, anunció que los alumnos de 8 municipios no tendrán clases, debido a las condiciones climatológicas adversas que se están presentando en la región.

Entre los municipios que se suspenderán las clases son: Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

A través de un comunicado, la autoridad educativa señaló que los estudiantes de educación básica y media superior no deberán asistir a los planteles este viernes, porque se pronostican lluvias torrenciales e intensas para todo el noreste de Guanajuato.

La SEG realizó un llamado en el que dice que se invita a toda la comunidad educativa a seguir las recomendaciones de las autoridades de cada municipio y de Protección Civil, detallando que las clases presenciales se retomarán el próximo lunes 13 de octubre.

