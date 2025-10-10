Estudiantes de Guanajuato no van a tener clases

Guanajuato

Mañana 10 de octubre la Secretaria de Educación de Guanajuato SEG, anunció que los alumnos de 8 municipios no tendrán clases, debido a las condiciones climatológicas adversas que se están presentando en la región.

Entre los municipios que se suspenderán las clases son: Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

A través de un comunicado, la autoridad educativa señaló que los estudiantes de educación básica y media superior no deberán asistir a los planteles este viernes, porque se pronostican lluvias torrenciales e intensas para todo el noreste de Guanajuato.

La SEG realizó un llamado en el que dice que se invita a toda la comunidad educativa a seguir las recomendaciones de las autoridades de cada municipio y de Protección Civil, detallando que las clases presenciales se retomarán el próximo lunes 13 de octubre.