Anuncian primer Miércoles Ciudadano del 2026 en Irapuato

La jornada se realizará como de costumbre en Presidencia Municipal, además del Andador Sor Juana Inés de la Cruz, con atención directa y servicios gratuitos para la población

Redacción Notus8 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El primer Miércoles Ciudadano del 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de enero, con atención directa a reportes, quejas e inquietudes de las y los irapuatenses.

Desde las 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en el patio de la Presidencia Municipal y en el Andador Sor Juana Inés de la Cruz, se contará con la participación de las y los titulares de dependencias como Educación, Desarrollo Social y Humano, Economía y Turismo, Tesorería, Sustentabilidad, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Movilidad, Secretaría de Seguridad Ciudadana, JAPAMI, entre otras.

Además, se ofrecerán servicios gratuitos a través de las Unidades Médicas Móviles, que brindan atención médica general y dental, así como atención veterinaria por parte de la Dirección de Salud y la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI).

Los Miércoles Ciudadanos se realizarán de manera quincenal, con el objetivo de atender de forma directa a la ciudadanía, refrendando el compromiso del Gobierno de Irapuato encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, de ser un gobierno cercano, de puertas abiertas y que coloca a las personas en el centro de la atención, para que nadie se quede atrás.

