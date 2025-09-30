Anuncia Libia 209 millones de pesos para obras en la capital

Guanajuato, Gto.

La gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunció una inversión de 209 millones de pesos para obras destinadas a mejorar infraestructura, servicios y bienestar social para la capital del estado, en el marco del primer informe de gobierno de la presidenta municipal Samantha Smith.

En un acto atiborrado de simpatizantes y acarreados, en el que no faltaron protestas de integrantes del movimiento Antorcha Campesina y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la mandataria estatal reconoció los logros mostrados por la presidenta municipal.

Libia Dennise dijo que los homicidios han disminuido en el estado en un 60 % gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

También destacó la construcción del acueducto que dotará de agua a las ciudades del corredor industrial. Luego hizo el anuncio correspondiente a los proyectos de obra pública para la capital.

Habrá recursos para la construcción de un puente, la ampliación del túnel y la modernización de la glorieta de El laurel, para lo que destinará 100 millones de pesos.

También modernizarán la avenida Santa Fe desde la universidad del mismo nombre hasta el entronque con la carretera a Puentecillas. Para esa obra habrá 73 millones de pesos.

Anunció la pavimentación de una serie de caminos rurales, con una inversión de 26 millones de pesos.

Y como parte de la ejecución de proyectos del programa integral de movilidad urbana sustentable (Pimus), será remodelado el paseo Diego Rivera.

En total serán 209 millones de pesos que también se asignarán para programas sociales.

Samantha Smith proyectó una serie de videos en los que destacaban los logros de su administración.

Afirmó que el turismo dejó una derrama de 2,000 millones de pesos en el último año.

También aseveró que ha disminuido la percepción de inseguridad en el municipio.

Destacó la perforación de pozos con una inversión de más de 50 millones de pesos para la dotación de agua potable a la ciudad

En cada bloque de su informe, hubo personas que dieron testimonio de los beneficios que tuvieron con el gobierno municipal.

Entre ellos destacaron los que agradecieron la regularización de predios.

El acto de informe, que tuvo lugar en el Auditorio del Estado, generó un gran caos vial en la zona debido a la gran cantidad de personas que llegaron en autos y en autobuses.

Fue tan la cantidad de personas traídas en unidades de transporte colectivo que los que llegaron más tarde no alcanzaron lugar en el recinto.

Al finalizar el acto se llevó a cabo un baile con música comercial en la plaza de toros que está cercana al auditorio.