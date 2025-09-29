Alumnos denuncian nepotismo en la Normal de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Algunos alumnos de la Escuela Normal Oficial de Irapuato señalaron irregularidades en la administración del centro educativo por lo que se manifestaron en las puestas de la institución.

Los estudiantes señalaron al director Alejandro Trejo por supuestamente cometer actos nepóticos durante los años que tiene al frente de la Normal.

Los alumnos aseguraron que ha contratado a varias personas, entre ellos amigos y familiares en diferentes puestos, ya sea como maestros o en puestos administrativos; tal es el caso de Alejandra Beltrán o del contador de la institución.

Lo que detonó la protesta fue cuando el maestro Salvador Ortiz “Chava” quedó separado de sus funciones por haber reprobado a un supuesto sobrino de un alto funcionario de la institución.

El alumno reprobado por el maestro Chava fue identificado por sus compañeros como Luis Beltrán, el cual, según dichos de uno de los jóvenes, era un alumno que al parecer mostraba muy poco interés en el estudio, razón por la cual el profesor Chava lo reprobó. Sin embargo, los alumnos refirieron que de manera arbitraria el director supuestamente cambió la calificación de dicho alumno, pasándolo y obligando al maestro Chava a firmar la nueva calificación.

Acto seguido, el alumno Beltrán, levantó una denuncia al parecer de tipo penal en contra de Ortiz por un supuesto daño moral por haberlo reprobado.

Debido a esto, el docente fue separado de sus funciones, pues según comentaron así lo marca el reglamento de la institución.

Dado este caso los alumnos decidieron manifestarse en apoyo a la reintegración del maestro Chava, además se unieron a la manifestación varios ex alumnos que fueron pupilos del maestro.

Durante la manifestación una patrulla de la policía municipal estaba dentro de la institución educativa, y al decir de los alumnos comenzaron a tomar fotografías de los manifestantes; tiempo después, una delegación de autoridades de educación, entre ellos el director Alejandro Trejo salió al portón para escuchar las demandas de los jóvenes estudiantes y le plantearon tener una conversación dentro para analizar el pliego petitorio de los alumnos.