Adolfo Alfaro consolida la creación de empleo en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro Reyes, presentó su primer informe de gobierno en el que destacó la creación de la mayor cantidad de empleos en la historia del municipio.

“Lo que hemos hecho hasta ahora son los cimientos de lo que viene”, dijo Alfaro al señalar que cada obra lleva una planeación y orden, detallando que había programas sin seguimiento.

“Encontramos rezagos educativos, había rezagos de 42 millones de pesos; el predial creció el 21%, se traduce en calles pavimentadas, mejores obras”, dijo el edil.

Con una inversión de 5.4 millones de pesos se destinaron apoyos a instituciones sociales y educativas como bomberos, cruz roja, aunado a diversas escuelas.

Además informó que se destinaron más de 60 millones de pesos al campo como bordos; 106 kilómetros de caminos rurales, apoyo a 195 agricultores, “merece mención aparte la llegada de la empresa Condumex, llegan más de 1200 empleos, más de 10 millones de pesos mensuales, lo que parecía algo inalcanzable, hoy es una realidad”.

Al igual Adolfo Alfaro dijo que se han entregado 1695 becas municipales, incluídas becas de transporte, “el deporte también fue prioridad; hemos gestionado apoyos con 5.2 millones de pesos para el mejoramiento de vivienda”.

Entre los invitados estuvieron los ex alcaldes Manuel Pedroza, Artemio León, Rodolfo Madrigal, la diputada local Rocio Barba, entre otros.