“Antes de que nos olviden”: inaugura mural porra de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Los hijos de la mermelada inauguraron el mural denominado “Antes de que nos olviden” en la puerta 6 del estadio SLCH; en honor a las personas que se han adelantado del plano existencial y que son afines al Club Irapuato.

Lo anterior se realizó con algarabia en la puerta 6 del estadio, con bombos y tambores, los integrantes del colectivo recordaron a las personas que se adelantaron en el camino existencial.

“Ellos fueron nuestros pilares, Gabriel ‘el gabrich’ Barrón Bautista es nuestro jefe porque sacó a flote a este colectivo” fueron las palabras de Alberto “Chivo” Medina líder de los hijos de la mermelada, quien encabezó las palabras iniciales del evento.

En el mural destacaron personajes como Don Richard, Jaime Belmonte, Samuel Mañez, Gabrich, Tiga, Polariz, Pachas, Pulga y kuchurrumin.

De tal manera celebran los hijos de la mermelada a las personas que se adelantaron, pero siguen presentes en la puerta 6 y en el estadio Sergio León Chávez.