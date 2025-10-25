Persecución y balacera entre policías y civiles armados deja camioneta abandonada en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante los primeros minutos de este sábado, una persecución entre elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y civiles armados derivó en un intercambio de disparos que terminó con una camioneta abandonada en la colonia San Martín de Porres.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos iniciaron cuando oficiales realizaban labores de patrullaje en la colonia Barrio de Santa Julia. En el lugar, detectaron una camioneta Ford de color negro cuyos tripulantes, al notar la presencia de las autoridades, intentaron huir.

Al iniciar la persecución, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión mientras la camioneta avanzaba por las estrechas calles del sector. La persecución continuó hasta el bulevar Díaz Ordaz, donde los oficiales perdieron de vista el vehículo.

Minutos más tarde, la unidad fue localizada en la calle cerrada San Clemente, en la colonia San Martín de Porres.

El vehículo presentaba múltiples impactos de arma y había sido abandonado por los agresores.

La zona fue acordonada para los trabajos periciales correspondientes. Posteriormente, la camioneta fue asegurada y trasladada con una grúa al corralón oficial. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni lesionadas, únicamente daños materiales.