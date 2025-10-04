Participan 160 estudiantes guanajuatenses en concurso TikTok Challenge

Celaya, Guanajuato.- Las y los estudiantes del estado de Guanajuato compartieron con creatividad e ingenio, los beneficios e importancia del cuidado de los datos personales, esto a través del Concurso ‘Tik Tok Challenge #TusDatosValen’ que organizó el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) y que este día reconoció a los mejores videos en las instalaciones de la Universidad de Celaya.

Este es el primer concurso que organiza el IACIP con el objetivo de promover y difundir el derecho humano fundamental de protección de datos personales entre las juventudes, que pueden ser vulnerables ante los retos del entorno digital y las nuevas tecnologías.

El pleno del IACIP integrado por la Comisionada presidenta Mariela Huerta Guerrero; el Comisionado Alejandro Rocha Pedraza y el Comisionado Juan Sámano Gómez, impulsaron este concurso no solo para capturar la atención de las y los estudiantes, sino para fomentar el valor de la privacidad; en este concurso de tuvo la participación de 160 estudiantes del estado de Guanajuato.

En su mensaje la Comisionada Mariela Huerta Guerrero mencionó los riesgos a los que se pueden exponer las juventudes al compartir sus datos personales como ubicación, actividades familiares o personales y cómo cuidar su huella digital.

“Hoy con esta convocatoria que realizamos para este concurso en materia de Tik Tok cuidando la privacidad de las personas, apuntalamos al desarrollo y creatividad, esa comunicación en este lenguaje que ustedes tienen para generar empatía con los jóvenes. Les invito a seguir apuntalando la importancia del cuidado de nuestros datos personales, hoy sabemos que ustedes nacen con la tecnología, son nativos digitales que interactúan en el ciberespacio con plataformas, con herramientas, pero algo en lo que ustedes se comunican es a través de las redes sociales que son un espacio de comunicación para dar a conocer alguna información, algún tema, alguna comunicación, pero qué creen también dan a conocer mucha información de su vida personal”, dijo la Comisionada presidenta en su mensaje.

PERSONAS GANADORAS

1ER LUGAR

Dulce Jocelyn Chávez Todakee

Video: ‘¿Sabías qué?’

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG)

Premio: Laptop y reconocimiento

2DO LUGAR

Emireth López Melesio

Video: ‘Conoce y controla tu huella digital’

Telebachillerato del Sur de Villaseñor

Premio: Tableta y reconocimiento

3ER LUGAR

Mauricio Armando Morante Ontiveros

Video: Mi huella digital ¿Qué público y por qué importa?

Universidad de Celaya

Premio: Celular y reconocimiento

Las y los participantes generaron videos para la red social TikTok con temáticas como: huella digital, contraseña segura, juego del Phishing, privacidad en las Apps, WiFi pública, protección de la identidad digital y prevención del Grooming, con la finalidad de concientizar a la comunidad estudiantil de los peligros y riesgos de no proteger su información personal.

En la ceremonia de premiación también asistieron Martha Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya y Renato García Cervantes, director de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto del IACIP, así como personal docente y administrativo de la institución educativa.