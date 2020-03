Andrea y Gustavo cancelan su boda: regalan banquete en el Hospital de Irapuato

Hoy me paso algo super chido al realizar un servicio en la aplicación de Uber, les cuento que los chicos que ven en el asiento de atrás son grandes personas y de un enorme corazón. Al cancelarse la celebración de su boda y verse afectados por los daños colaterales de la pandemia, tomaron la desicion de celebrar en el hospital general de Irapuato y compartir su banquete con algunos enfermos y familias que los cuidan, esto como un acto de caridad y agradecimiento a Dios, nótese que no soy religioso, pero se aplauden las grandes acciones. Gracias amigo y amiga «los novios» por poner su mano en mi hombro y hacer una oración por mi persona, además de inyectar aún más esa fe en que aún no perdemos nuestra humanidad y podemos hacer más por el prójimo. Les platico además, que ellos tienen una refugio para perritos, por si algún día se los encuentran no estaría de más ayudarlos con alimento u otra especie para solventar los gastos de este.