AMLO el escritor más leído del año 2025

En un solo día vendió 17 mil 420 ejemplares del libro "Grandeza" que será pagado por la “dieta” legislativa y del senado, es decir, al parecer es de los impuestos ciudadanos

Redacción Notus13 diciembre, 2025

México.- El ex presidente Andrés Manuel López Obrador se estaría convirtiendo en el escritor más leído del año, tras la venta de 17 mil 420 ejemplares del libro “Grandeza” que adquirió el senador Adán Augusto López Hernández y que fue repartido entre todos los diputados y senadores de MORENA, gastando alrededor de 7.8 millones de pesos.

Como parte del “regalo de Navidad” Adán Augusto López Hernández, senador de la República, dijo que “otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros” al señalar que los senadores acordaron que cada uno pagará los 260 libros que les llegaron a sus oficinas, por lo que se los descontarán de su dieta, es decir, al parecer saldrían de los impuestos públicos.

Cada libro tiene un precio comercial de 448 pesos que, el total de la vente sumarían 7.8 millones de pesos destinados a la entrega de libros a militantes de MORENA, al parecer primero con diputados y senadores y posiblemente después con los militantes en los estados.

