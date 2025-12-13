Zoológico de León suspendido; se mantiene abierto

León, Guanajuato.- Por orden de un juez Federal, el Zoológico de León fue suspendido temporalmente por denuncias sobre presunta negligencia, muertes y fugas de animales. Esta medida no interviene, al parecer, en la operabilidad de este, que este fin de semana tendrá pase gratuito a los visitantes.

De acuerdo con el documento de suspensión, los responsables del establecimiento cuentan con 48 horas para rendir un informe en el que se aclaren omisiones respecto a la muerte de un pingüino, un avestruz, 24 borregos muflones atacados por perros y la fuga de lobos canadienses como consecuencia de una falla en la vigilancia. Durante ese periodo deberán incluir datos sobre el monto de garantía.

La audiencia en la que se planteará el destino del zoológico tiene por fecha el 18 de diciembre a las 9 de la mañana.

Cabe destacar que el director Rigoberto Montes Palomares había presentado su renuncia días anteriores a la suspensión del zoológico, también se tiene el conocimiento de dos veterinarias que fueron despedidas, aparentemente luego de que denunciaran supuestas irregularidades internas.

Asimismo, el amparo fue promovido por el buffet Va Por Sus Derechos, de la licenciada Susana Ramírez, que fue una figura influyente en Sonora, consiguiendo la prohibición de la venta de animales en el mercado del estado.