Amenazó a su madre de muerte y lo cumplió: detienen a leonés por feminicidio

León, Guanajuato.- De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2025, en la colonia San Pedro Plus, del municipio de León. Entre las 22:00 y 23:00 horas, el imputado se encontraba en compañía de su madre, a quien previamente había agredido de manera física y verbal, amenazándola de muerte. Esa noche la atacó de nuevo, golpeándola y estrangulándola hasta provocarle la muerte.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, bajo la conducción del Ministerio Público, llevó a cabo el procesamiento del lugar y, mediante una serie de diligencias y peritajes, logró establecer la mecánica de los hechos, incorporando a la carpeta de investigación pruebas científicas y testimoniales que fortalecieron la teoría del caso.

Durante la audiencia de imputación, el Juez de Control valoró los elementos presentados por la Fiscalía, determinando que eran suficientes para acreditar la probable responsabilidad de LÁZARO ALAN EMMANUEL “N” en el delito de feminicidio, por lo que fue vinculado a proceso penal e impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta, es la tercera vinculación a proceso obtenida en fechas recientes por parte de la Fiscalía Regional A por este delito, resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, los agentes de Investigación Criminal y los Analistas de Información, quienes de manera conjunta esclarecieron tan lamentables hechos.