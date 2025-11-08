Guanajuato: niños mayores a 10 años pierden casi el 100 por ciento de probabilidad de ser adoptados

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco del Día Mundial de la Adopción, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) de Guanajuato informó que, durante la presente Administración del Gobierno de la Gente que lidera la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se han concretado 84 adopciones de niñas, niños y adolescentes que hoy cuentan con un hogar donde crecer, desarrollarse y ser felices.

La titular de PEPNNA, Tere Palomino, destacó que “la adopción, más que un acto procesal o legal, es un acto de amor que transforma la vida de las niñas, los niños y adolescentes, pero también la de las familias que abren su corazón”.

Actualmente, 152 niñas, niños y adolescentes se encuentran en Centros de Asistencia Social en el estado. “Tenemos muchos niños susceptibles de adopción, incluidos adolescentes. Sin embargo, las posibilidades de ser adoptados disminuyen drásticamente con la edad: a los 8 años pierden cerca del 80% de probabilidad de ser adoptados, y después de los 10 años, prácticamente un 95%”, explicó la Procuradora. Por ello, invitó a las familias a romper mitos y considerar la adopción de niñas y niños mayores.

La titular de PEPNNA detalló que las familias interesadas deben cursar el taller “Un acercamiento a la adopción”, donde reflexionan sobre el significado de este compromiso y se preparan para brindar un entorno de amor y estabilidad e invitó a ciudanía a solicitar más información al WhatsApp 473 151 6902. Destacó que los trámites de juicios de adopción son gratuitos, transparentes y acompañados por profesionales.

Además, PEPNNA da seguimiento a cada caso durante tres años posteriores al juicio de adopción, con visitas semestrales para asegurar que la integración familiar se consolide.

Finalmente, la Procuradora resaltó que Guanajuato es referente nacional en materia de adopciones y protección a la niñez. “UNICEF trabaja con nosotros en el modelo de gestión de casos para elaborar una guía nacional basada en la experiencia de Guanajuato. La Gobernadora Libia Dennise ha sido clave en este avance: desde su paso por el Congreso, impulsó la creación de esta Procuraduría y hoy continúa fortaleciendo sus acciones con iniciativas como el Registro de Deudores Alimentarios”.