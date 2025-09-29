Atacan a director de primaria mientras iba con su hijo en León

El afectado conducía su vehículo cuando le dispararon, sin embargo, logró despalzarse para pedir auxilio

Redacción Notus29 septiembre, 2025

León, Guanajuato.- El director de la primaria Octavio Paz fue atacado a balazos por un motociclista mientras iba con su hijo en la calle Antonio de Silva de la colonia Las Trojes en León. El hombre, identificado como Francisco, pudo desplazarse para pedir auxilio y fue atendido en un hospital y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con el reporte oficial, el afectado conducía un auto Chevrolet Aveo azul cuando el presunto agresor comenzó a disparar y después se dio a la fuga. Una de las balas le dio a la altura de la mano. Sin embargo, pudo manejar hasta llegar a un establecimiento donde fue atendido por paramédicos.

Ya en el hospital, dio cuenta de lo ocurrido y las autoridades de trasladaron al lugar de los hechos. La zona quedó acordonada y se realizó un operativo para dar con el responsable, por lo que se espera que la situación no quede impune.

