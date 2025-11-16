Alumnos del Conalep Silao viajan a China a torneo mundial de robótica

Silao, Guanajuato.- Seis estudiantes del Conalep Silao representarán a México en la final mundial del World Educational Robot Contest (WER), que se celebrará en Shanghái, China, del 10 al 15 de diciembre. Los jóvenes obtuvieron su pase tras destacar en la final nacional del torneo, realizada en Querétaro, donde conquistaron el primer y tercer lugar en las categorías máster e inicial.

El equipo Robonao y Robopop, fueron los ganadores del certamen nacional y ahora tendrán la oportunidad de competir contra los mejores equipos del mundo. “Estamos muy contentos porque nuevamente los alumnos de Conalep ponen en alto el nombre de Guanajuato y de México. Este logro es el resultado de años de trabajo y dedicación en el impulso a la robótica educativa”, destacó Nicolás Gutiérrez Ortega director general del Conalep.

En total serán seis alumnos y dos entrenadores quienes viajarán a China. Entre los jóvenes destaca la participación de una estudiante, la primera en integrar un equipo campeón en la categoría Robonao, lo que refuerza la inclusión de las mujeres en áreas tecnológicas.

Los estudiantes se preparan intensamente para la competencia, con prácticas diarias, incluso los fines de semana. “Ellos trabajan todos los días, hacen pruebas, diseñan estrategias y repiten rutinas hasta perfeccionarlas. Compiten entre ellos mismos para mejorar”, explicó el coach.

Gutiérrez Ortega subrayó que estos logros no serían posibles sin el apoyo de las familias, los maestros, la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, quienes han respaldado el crecimiento del programa de robótica dentro del sistema Conalep.

Además, comentó que esta experiencia transforma la vida de los estudiantes. “El año pasado, los jóvenes que participaron en China hoy estudian en instituciones de educación superior. Estas competencias abren puertas y despiertan el interés por la innovación, la tecnología y el emprendimiento”, señaló.

El Conalep Guanajuato ha sido uno de los impulsores más destacados de la robótica educativa en el país. Sus equipos han obtenido en los últimos años lugares de honor en torneos nacionales e internacionales, consolidando a la institución como un referente en el desarrollo de talento joven en ciencia y tecnología.

“Estamos orgullosos de nuestros alumnos. Más allá del resultado, lo importante es que aprendan, compartan experiencias y sepan que, con esfuerzo y disciplina, pueden competir con cualquier país del mundo”, concluyó el director.