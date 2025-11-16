Automovilistas impacta a camión de pasajeros

Irapuato, Guanajuato.- Automovilista impactó su automóvil contra un autobús de transporte de personal, en Irapuato, no hay personas lesionadas, reportaron las autoridades.

El accidente tuvo lugar en la avenida Paseo Solidaridad a la altura de la colonia CFE, cuando el automóvil que circulaba a exceso de seguridad, se impactó en la parte trasera del autobús, afirmaron los testigos del accidente.

El golpe fue tan fuerte que el auto quedó incrustado en el camión, afortunadamente no viajaba con el conductor ninguna persona.

Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar del accidente e iniciaron las maniobras para desviar el tráfico vehicular, así mismo llegaron las grúas que remolcarán a los vehículos hacia el resguardo para que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades del caso.