Drama y trifulca en las semifinales de la Liga de Expansión

Irapuato, Guanajuato.- El club Irapuato avanzó a semifinales, mientras que el club Atlante quedó fuera siendo el super líder de la temporada regular del torneo de la Liga Expansión.

Los Potros de Hierro del Atlante no pudieron ganar el encuentro de vuelta en contra de Tepatitlán, los azulgrana requerían de ganar por cualquier marcador, pero la defensa bien plantada de los jaliscienses cortaba todo avance y oportunidad a los de casa.

Al terminar el encuentro los atlantista presas de la frustración por no haber logrado el objetivo iniciaron una trifulca y agresiones en contra de jugadores del equipo Tepatitlán, por su parte el equipo de Tepa lanzó un comunicado en donde piden a la liga investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables.

Tras la derrota el director técnico de los Potros de Hierro fue despedido de su cargo, al parecer miembros de la directiva notificaron la decisión al estratega en el mismo campo de juego en medio de la trifulca.

En el otro encuentro de cuartos de final celebrados el día sábado, la Trinca Fresera, de manera angustiosa, logró rescatar el empate ante los Mineros de Zacatecas por dos goles por bando.

El día de hoy se definirá los otros dos equipos que disputarán las semifinales, por un lado el equipo Atlético Morelia va a Cancún con una ventaja de 3 goles por uno, así mismo los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara enfrentarán a la Jaiba Brava de Tampico Madero teniendo una ventaja de apenas un gol, situación que luce insuficiente para las aspiraciones de los melenudos, sin embargo, Tepatitlán ya demostró que puede ser una ventaja suficiente.

Así en unas horas se conocerán los dos invitados restantes a fase de liguilla de la Liga de Expansión.