Alumnos de la Colonia Morelos visitaron el Zooira

Irapuato, Guanajuato.- Alrededor de 50 alumnos de la Escuela Primaria Francisco J. Mugica turno matutino y Luis M. Alcocer, turno vespertino realizaron una visita educativa al Zooira.

Algunos de los alumnos pudieron interactuar de cerca con algunas especies animales, algunos cargaron a una tortuga del desierto, otros más intrépidos pusieron en sus cuellos a unas serpientes y otros más audaces cargaron una aguililla.

Con la entusiasta participación de los niños y niñas de la primaria, ubicada en la Morelos, aprendieron sobre la importancia del cuidado de los animales.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a Harry un aguililla cola roja, así mismo conocieron a Flash una tortuga del desierto, además, de dos boas una negra y otra rey de California albina.

Con estas especies los pequeños pudieron aprender acerca de la importancia de cada especie en el entorno natural, además de conocer y reconocer el papel que tienen cada especie en la cadena alimenticia.

Por otro lado, los anfitriones del Zooira explicaron a los niños las diferentes tipos de serpientes que existen en la naturaleza, por supuesto que los nervios de ver una serpiente tan cerca se hizo presente en varios de los niños, pero gracias a la explicación del anfitrión calmó esos nervios.

Posteriormente los educandos visitaron otras secciones del zoológico, subieron al trenecito, visitaron el lago, vieron a los tigres y por último al oso siberiano.

Para culminar con el recorrido los niños y niñas pudieron disfrutar de un refrigerio entre risas, carcajadas, gritos y pláticas, donde quedaba claro que seguían sorprendidos por ver tan de cerca a una gran diversidad de fauna.