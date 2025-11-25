IEEG sanciona al PAN; calendariza descuentos al PVEM por multas

Guanajuato, Gto.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó dar cumplimiento a la sentencia emitida en el procedimiento especial sancionador TEEG-PES-48/2025 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), en que se impone multa al Partido Acción Nacional.

El 14 de octubre de 2025 se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el oficio TEEG-ACT-150/2025, por medio del cual remitió la sentencia en mención en que se impuso multa al PAN por la cantidad de 6 mil 514 pesos con 20 centavos, por el incumplimiento por parte de ese instituto político en el retiro de propaganda política del proceso electoral local 2023-2024, respecto de una barda ubicada en el municipio de Salvatierra.

Una vez firme la sentencia se ordenó descontar al PAN de la ministración mensual del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondiente al mes de diciembre de 2025, el importe referido.

Se reintegrará en su momento la cantidad a la Secretaría de Finanzas para que sea destinada al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato.

Se calendarizan descuentos al PVEM para 2026

En otro punto del orden del día se aprobó la calendarización de los descuentos al Partido Verde Ecologista de México de su financiamiento público por actividades ordinarias permanentes durante 2026, con motivo de las sanciones económicas impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en las resoluciones INE/CG84/2025 e INE/CG670/2025.

Se desconatará al PVEM de las ministraciones mensuales del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondientes de enero a marzo de 2026, los siguientes importes: