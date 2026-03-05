Alumnos de CECyTEG Dr. Mora desarrollan sistema con IA para detectar fugas de agua

Doctor Mora, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), Plantel Dr. Mora, presentó el proyecto “Hidrovida: Monitoreo de Agua Mediante IoT e Inteligencia Artificial”, desarrollado por la alumna Brytania Miranda y el alumno Diego Hernández, asesorados por el docente José Roderick Mireles.

El proyecto cautivó a expertos y participantes del evento CercanIA organizado por el Instituto de Innovación y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato, además de haber sido reconocido por la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el programa de Conectando con la Gente.

La iniciativa propone un sistema integral de gestión hídrica mediante Inteligencia Artificial y una plataforma gamificada con respaldo energético. Su objetivo es garantizar el monitoreo ininterrumpido del consumo de agua, prevenir fugas y fomentar hábitos responsables a través de incentivos lúdicos, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU: Agua limpia y saneamiento.

El proyecto responde a problemáticas críticas como la ineficiencia en el consumo, la dependencia tecnológica de sistemas vulnerables, la falta de conciencia ambiental en nuevas generaciones y el incumplimiento de metas estatales y globales en materia de sostenibilidad.

Actualmente, el proyecto ha iniciado su proceso de incubación en el Centro de Incubación y Emprendimiento del CECyTEG (febrero-junio 2026) y, de manera paralela, avanza en el trámite de patente en colaboración con el Instituto de Innovación.

De igual manera la Directora General de CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, estará atenta al proceso de incubación y patentamiento, destacando el valor de la innovación tecnológica para garantizar la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible en la entidad.

Con este proyecto, CECyTEG reafirma su compromiso de formar jóvenes capaces de transformar el presente y futuro de Guanajuato mediante soluciones innovadoras que impacten directamente en la calidad de vida de la sociedad.