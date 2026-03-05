Reflexionan diputadas sobre el Día Internacional de la Mujer

Guanajuato, Guanajuato.- Con la finalidad de incorporar Oscar Enrique González Espinosa, quien suple al panista Aldo Iván Márquez Becerra, el Pleno del Congreso local aprobó modificar la integración de las Comisiones para las Juventudes y Deporte y de Turismo.

De igual manera, se recibió el escrito del diputado José Salvador Tovar Vargas por el que informa su decisión para separarse del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y declararse sin partido.

También se dio cuenta con informe anual de actividades presentado por el Fiscal General del Estado de Guanajuato, correspondiente al año 2025; y con el segundo informe de Gobierno que remitió la gobernadora del estado.

Previo al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista José Manuel Carrillo Martínez, fallecido la semana pasada.

A la Comisión de Hacienda y fiscalización se turnó la cuenta de la Hacienda Pública de la Entidad Federativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2025; mismo trámite tuvo la iniciativa presentada por la gobernadora del estado a efecto de que se autorice previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación de un bien inmueble en favor de la sociedad mercantil denominada «Fixier S.A de C.V.»

La iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, formulada por la gobernadora del estado, pretende armonizar el marco jurídico estatal con el modelo nacional de seguridad pública. Su objetivo central es incorporar, de manera estructural y estratégica, la función de investigación como componente esencia del sistema estatal, fortaleciendo con ello la capacidad institucional del Estado, la coordinación intergubernamental y la adopción de enfoques científicos en la materia.

De igual manera, que los cuerpos de policía especializados cuenten con bases normativas claras en la prevención, atención y coadyuvancia en el combate al delito de extorsión. La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

El Día Internacional de la Mujer en asuntos generales

La morenisata Miriam Reyes Carmona manifestó que la conmemoración del 8 de marzo es un espacio para la reflexión, la memoria y el compromiso con la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento. Destacó el momento histórico que vive México con la llegada de la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y subrayó los avances institucionales logrados a través de su administración, tales como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la amplia distribución de la primera Cartilla de los Derechos de las Mujeres.

Su compañera Maribel Aguilar González señaló que el 8 de marzo debe entenderse no como una festividad, sino como un recordatorio necesario de la lucha de las mujeres trabajadoras contra la explotación y la desigualdad. Hizo un llamado enérgico a practicar la sororidad no solo como un concepto retórico, sino como un compromiso profundo que no debe ser selectivo ni depender de afinidades políticas o personales, junto a que cuando las mujeres se excluyen o compiten entre sí por espacios de poder, el movimiento se debilita y retrocede.

La panista formalmente perredista, María del Pilar Gómez Enríquez, dijo que el 8 de marzo debe ser un momento para escuchar, reflexionar y asumir responsabilidades ante las demandas de justicia y desarrollo de las mujeres. Destacó que la diversidad de las mujeres no es una debilidad, sino una fortaleza que enriquece la toma de decisiones públicas. También instó a sus compañeras a traducir esa diversidad en decisiones públicas que abran camino y a remarcar que la voz de las mujeres es indispensable para el desarrollo de la sociedad.

La petista Carolina León Medina reflexionó sobre el Día Internacional de la Mujer como una fecha para reivindicar el empoderamiento femenino y el derecho de todas a decidir su propio camino. Señaló que, aunque se han logrado avances, aún persisten desafíos para alcanzar la igualdad real en ámbitos como el trabajo digno, el salario justo, la salud y la participación política, de igual forma hizo un llamado a la acción para reconocer el valor de las mujeres como líderes, creadoras y agentes de cambio, invitando a mujeres y hombres a trabajar de manera conjunta por un entorno de justicia y respeto.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco enfatizó que la exigencia de igualdad, dignidad y libertad debe ser atendida los 365 días del año, y no limitarse a discursos o actos protocolarios cada 8 de marzo. Agregó un llamado para trasladar los compromisos hacia las mujeres con hechos concretos, como el descongelamiento de iniciativas legislativas pendientes, entre ellas la tipificación de la violencia ácida. Asimismo, defendió el derecho de las mujeres a protestar y exigió a las autoridades que, en lugar de juzgar las formas de manifestación, se preocupen por atender las causas de la rabia e impotencia que derivan en las demandas de las marchas.

Finalmente, la priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia conmemoró el 8 de marzo recordando la histórica lucha de quienes han trabajado para que las mujeres sean reconocidas plenamente como seres humanos dotados de alma y capacidad intelectual, más allá de los roles tradicionales impuestos por el patriarcado. Añadió que muchas mujeres aún enfrentan el desgaste emocional y los desgarramientos personales al intentar conciliar su desarrollo profesional con una vida privada limitada por costumbres obsoletas. Ante ello, abogó por la difusión de un espíritu crítico que rechace los dogmas y las estructuras de dominación.